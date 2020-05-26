Macaristan Kupası'nda ilk finalist Mezokövesd-Zsory Macaristan Kupası Yarı Final Rövanş maçında Fehervar'a konuk olan Mezokövesd-Zsory, 2-2 biten mücadelede deplasman golü avantajıyla finale yükseldi.

Macaristan Kupası Yarı Final Rövanş maçında Fehervar'a konuk olan Mezokövesd-Zsory, 2-2 biten mücadelede deplasman golü avantajıyla finale yükseldi.

Macaristan Kupası Yarı Final Rövanş maçında Fehervar, Mezokövesd-Zsory'yi konuk etti. Hafta sonunda Zsory'nin sahasında oynanan ve 1-1 biten mücadelenin rövanşında iki takım bu kez 2-2 berabere kalırken, Mezokövesd-Zsory deplasman golü avantajıyla turu geçerek finale yükselen taraf oldu. Mezokövesd-Zsory, 8. dakikada Budu Zivzivadze ve 54. dakikada Laszlo Pekar'ın golleriyle 2-0 öne geçerken ev sahibi Fenervar 63'te Armin Hodzic ve 87'de Tavares Stopira ile eşitliği yakalasa da bu sonuç turu geçmeleri için yeterli olmadı. Mezokövesd-Zsory kupanın ilk finalisti olmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA