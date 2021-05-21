Macaristan, Kovid-19 önlemlerini gevşetiyor
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Macaristan, Kovid-19 önlemlerini gevşetiyor

Macaristan, Kovid-19 önlemlerini gevşetiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 5 milyona yaklaştığını, bu sayede sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere, birçok tedbirin kaldırılacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 5 milyona yaklaştığını, bu sayede sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere, birçok tedbirin kaldırılacağını söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde Kovid-19 aşı kampanyasının devam ettiğini ve bugüne kadar 4,8 milyon kişiye aşı uygulandığını belirten Orban, bu rakamın hafta sonu itibarıyla 5 milyonu aşacağını kaydetti.

Orban, aşı uygulanan kişi sayısının 5 milyonu geçtiği gün, yürürlükteki sokağa çıkma yasağı, açık alanlarda maske takma zorunluluğu ve iş yerlerinin zorunlu kapatılma saatleri gibi tedbirlerin iptal olacağını ifade etti.

Macaristan'ın aşı uygulama konusunda ileri gelen ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Orban, ülke nüfusunun yarısından fazlasının aşılandığını vurguladı.

Orban, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB), BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımına yönelik imzaladığı sözleşmede yer almayacağının altını çizdi.

Macaristan'da bugüne kadar uygulanan aşının haricinde, BioNTech-Pfizer'den 7,3, AstraZeneca'dan 4,7, Janssen'den 4 ve Moderna'dan 1,2 milyon doz aşı ulaşacağına dikkati çeken Orban, söz konusu tedarikle ihtiyaç duyulması halinde ülke genelinde 3 ve 4'üncü dozların bile yapılabileceğini kaydetti.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan'da Sputnik V ve Sinopharm'ın yanı sıra Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşıları uygulanıyor.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 20 Mayıs itibarıyla 4,8 milyon kişiye birinci doz, 2,8 milyon kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Kovid-19 salgınına karşı aşılamada Avrupa Birliğinde (AB) nüfusa oranla ikinci sırada (yüzde 49) yer alan Macaristan'da 16-18 yaş aralığının aşılanması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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