Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak

22.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:18
Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.

Bakan Gulyas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Macaristan'a ilk etapta Avrupa Birliği'nden (AB) 5 bin 500 doz aşının ulaşacağını ancak bu sayının ilerleyen günlerde artacağını kaydetti.

Gulyas, ülkede 27 Aralık itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlanacağını ve önceliğin yoğun bakım bölümlerinde görevli kişilere sağlanacağını söyledi.

Macaristan'ın aşıyla ilgili AB'nin yanı sıra Çin ve Rusya ile de görüştüğüne dikkat çeken Gulyas, "Hedefimiz, etkili ve güvenilir aşıya ulaşmak. Hükümet bugüne kadar 17,5 milyon doz aşı sipariş etti." dedi.

Virüsün tüm Avrupa genelinde yayılmaya devam ettiğini, kendilerinin de önlemleri arttırdıklarını kaydeden Gulyas, bugüne kadar 300 bin kişinin aşı olmak için başvuru yaptığını ifade etti.

Gulyas ayrıca İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından ülkesinin de diğer birçok AB ülkesi gibi İngiltere ile uçuşları durdurduğunu sözlerine ekledi.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1238 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 306 bin 368 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artışla 8 bin 462'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar İsmail Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto İrem Derici Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas Josef De Souza
Tüm Haberler Adana Evlilik İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 22:18:54. #1.15#
title