Macaristan korona virüsü atlatanlara ve aşı olanlara kısıtlamaları kaldırıyor
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Macaristan korona virüsü atlatanlara ve aşı olanlara kısıtlamaları kaldırıyor

Macaristan korona virüsü atlatanlara ve aşı olanlara kısıtlamaları kaldırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, korona virüsü atlatanlar ile aşı olan vatandaşların önümüzdeki hafta açılacak tiyatro, otel, spor tesisleri gibi birçok hizmetten faydalanabileceklerini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, korona virüsü atlatanlar ile aşı olan vatandaşların önümüzdeki hafta açılacak tiyatro, otel, spor tesisleri gibi birçok hizmetten faydalanabileceklerini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldığı bir radyo programında korona virüsü yenerek iyileşenler ile aşı olan vatandaşların önümüzdeki hafta açılacak işletmelerin hizmetlerinden faydalanabileceklerini duyurdu. "4 milyon kişiyi aşıladıktan sonra önümüzdeki Çarşamba-Perşembe günü hastalığı atlattıklarını ya da aşılandıklarını belgeleyen kişiler için geniş hizmet yelpazesini açacağız" diyen Başbakan Orban, tüm yetişkinleri aşıladıktan sonra 16-18 yaş grubunu aşılamaya başlayacaklarını belirtti.

Başbakan Orban'ın açıklamalarına göre korona virüsü atlatan ya da aşı olan Macaristanlılar belgelerini göstermek suretiyle tiyatro, sinema, sirk, fitness salonları, yüzme havuzları, kaplıcalar, hayvanat bahçeleri, lunapark, müzeler, kütüphaneler, otel, restoran ve kafeteryaların da aralarında bulunduğu birçok işletmenin hizmetlerinden faydalanabilecek.

Sokağa çıkma yasağının başlangıcının yerel saatle 21.00'den 22.00'ye alındığı ülkede bugüne kadar en az 3 buçuk milyon kişi korona virüs aşısının birinci dozunu aldı. Üçüncü dalgada vaka, yatan hasta ve ölü sayısının düşüşe geçtiği Macaristan'da salgınının başlangıcından beri 764 bin 394 vaka tespit edilirken, 26 bin 208 kişi de hayatını kaybetti.

Çekya'da orta dereceli okullar yüz yüze eğitime dönüyor

Vaka sayısının düşüş gösterdiği bir diğer ülke olan Çekya'da da hükümet kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Andrej Babis hükümetinin aldığı aşamalı gevşeme kararına göre 26 Nisan Pazartesi gününe kadar salgına ilişkin tablonun kötüleşmemesi durumunda 3 Mayıs Pazartesi günü berber, kuaför, güzellik salonları, perakende satış yapan dükkanlar, müze ve galeriler hizmete açılacak.

26 Mayıs Pazartesi günü orta dereceli okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığı Çekya'da dün 2 bin 942 ile 30 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Toplam 1 milyon 615 bin 461 korona virüs vakasının görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 863 olarak açıklandı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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