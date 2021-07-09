Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Matis, ziyarette Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette Matis, nasıl Gençlerbirliği taraftarı olduğunu ve başkent ekibiyle olan bağını anlattı.

Başkan Akdaş da Matis'e ziyareti için teşekkür ederken kendisinin Gençlerbirliği taraftarı olmasından da mutluluk duyduklarını belirtti.

Tesisleri de gezen Büyükelçi Matis, maraton tribününde maç izlemeyi özlediğini ve ilk fırsatta ailesiyle Eryaman Stadı'nda yerini alacağını söyledi.

Ziyarette Matis, başkan Akdaş'a efsane Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın adının yazılı olduğu Macaristan formasını hediye etti. Başkan Akdaş da Matis'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar ve arkadaşları spor salonuna kavuşacak
Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar ve arkadaşları spor salonuna kavuşacak
Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama geldi
Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:51:41. #1.15#

title