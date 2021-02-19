Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım tarafından karşılanan Büyükelçi Matis, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Büyükelçi Matis ve beraberindeki heyetle Türk-Macar ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Büyükelçi Matis, Rakoczi Müzesi'nde düzenlenen törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a Macaristan Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Macaristan ile tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda köklü bağları olduğunu söyledi.

Macaristan Büyükelçisi Matis'e teşekkür eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Yüzünü her daim güneşe dönen misafirperver Tekirdağ halkı adına bu nişanı almaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Türk-Macar dostluğunun önümüzdeki yıllar içerisinde daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum. Türkiye-Macaristan ilişkilerinde Tekirdağ, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da köprü olmaya devam edecektir."

Matis'e ziyaretlerinde Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Sedat Kaplan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman