Macaristan ile Ukrayna Arasındaki Kriz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın, Romanya'da yaşayan Macar azınlığı temsil eden siyasi parti Romanya Macar Demokrat İttifakı (RMDSZ) Başkanı Hunor Kelemen'e ülkeye giriş yasağı getirmesini provokasyon olarak değerlendirdi.

Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde gerginleşen Macaristan-Ukrayna ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

RMDSZ Başkanı Kelemen'in Ukrayna'ya girişinin yasaklanmasını provokasyon olarak nitelendiren Szijjarto, "Ukrayna'nın bu adımı hem Macaristan hem de Romanya'ya göre provakasyon. Hem Macar hem de Romanya hükümeti Ukrayna'da yaşayan kendi azınlıklarını korunmak için kararlı bir şekilde açıklama yaptı." diye konuştu.

Szijjarto, iki ülke arasında krize neden olan Ukrayna'daki eğitim ve dil kanunu ile ilgili ise şimdiki Ukrayna yönetimiyle mutabakata varılması konusunda herhangi bir umutlarının olmadığını söyledi.

Macar hükümetinin Ukrayna dostu bir politika güttüğünü de belirten Szijjarto, Ukrayna'da başkanlık seçimleri sonrası Macar dostu bir yönetimin gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.

RMDSZ Başkanı Kelemen, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya diplomatik pasaport ile girmek isterken hakkında bir buçuk yıl ülkeye giriş yasağı getirildiğini öğrendiğini belirtmişti.

Macaristan-Ukrayna arasındaki kriz

Macaristan, Ukrayna'nın 2017'de eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." demişti.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Kaynak: AA