Macaristan iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi
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Macaristan iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

22.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:23
Macaristan iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CanSino ve Covishield aşılarına onay verildiğini bildirdi.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CanSino ve Covishield aşılarına onay verildiğini bildirdi.

Müller, ülkedeki yetkili kurum tarafından alınan kararla, Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca'nın aşısının yanı sıra, Çinli ilaç şirketi CanSino'nun aşısının Macaristan'a getirilebileceğini söyledi.

Ülkede salgının üçüncü dalgasının çok etkili olduğunu ve bugüne kadar Macarların yüzde 16'sının aşılanabildiğini kaydeden Müller, tek kurtuluşun aşı olduğuna dikkat çekti.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 9 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 580 bin 642'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 189 artarak 18 bin 451'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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