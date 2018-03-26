Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan'la yüksek düzeyde ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, "Avrupa'da her zaman Sırpların tarafında olan tek ülke Macaristan." dedi.

Vucic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica'da bulunan ve 1902'de inşa edilen ve uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete hazır hale getirilen tarihi sinagogun açılışına katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, açılışın ardından düzenlenen basın toplantısında, Macaristan ile hem siyasi hem de ekonomik anlamda son derece iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Avrupa'da her zaman Sırpların tarafında olan tek ülke Macaristan." diye konuştu.

Macaristan'ın Sırbistan'ın altıncı dış ticaret ortağı olduğunu anımsatan Vucic, "Orban'ın liderliğinde sürdürülen siyaset Avrupa'nın bu bölgesindeki istikrar için son derece önemli." dedi.

Vucic, Orban ile daha çok ekonomik fikirler üzerine konuştuklarını belirterek, "Sırbistan söz konusu olduğunda Kosova sorunu çözülmedi, Rusya'ya tutum konusunda hemfikir olamadınız gibi başka düşünceler ortaya konuluyor. Ancak Avrupa'da, Macaristan her zaman Sırpların tarafında oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Orban da ülkesinin Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini her zaman desteklediğine işaret ederek, "Sırbistan, AB için gerekli. Burası sorunlu bir ülke değil aksine bizim için bir potansiyel." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Batı Balkanlar'daki istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Orban, ülkenin gelişim göstermek için yeni imkanlar oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada, Subotica'da yeniden ibadete açılan tarihi sinagogun 2012'de başlayan restorasyon işlemlerini Macaristan'ın üstlendiği kaydedildi.