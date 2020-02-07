Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?

07.02.2020 07:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 07:40

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi.



Yerel medyada yer alan haberlere göre yemek desteği kesilen Afganistanlı bir göçmen ile hamile karısı ve kızı kendilerine verilen yemeği paylaşmak zorunda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle