Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?
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Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi. Macar hükümeti ise kendisini kaçak göçmenlere "bedava yemek" veremeyeceğini söyleyerek savunuyor.

07.02.2020 07:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 07:40
Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?

İnsan Hakları Mahkemesi, 'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi.


Yerel medyada yer alan haberlere göre yemek desteği kesilen Afganistanlı bir göçmen ile hamile karısı ve kızı kendilerine verilen yemeği paylaşmak zorunda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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