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Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza

Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza
02.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:49

Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun oyunucuya kınama cezası verildiği, hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu.

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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