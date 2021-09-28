Macaristan, egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Ukrayna'ya tepki gösterdi - Haberler
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Macaristan, egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Ukrayna'ya tepki gösterdi

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Macaristan, egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Ukrayna'ya tepki gösterdi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın, Macaristan ile Rusya arasında varılan doğal gaz alım anlaşmasını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna taşıma kararına tepki gösterdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın, Macaristan ile Rusya arasında varılan doğal gaz alım anlaşmasını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna taşıma kararına tepki gösterdi.

Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın attığı adımın ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini, bu yüzden Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

Ukrayna'nın anlaşmayı AB Komisyonuna taşıması kararının derin öfkeye neden olduğunu belirten Szijjarto, "Bizim kiminle ve hangi konuda anlaşma yapmamız Ukraynalıları hiç ilgilendirmez. Ülkemizin güvenli gaz arzını, Macarların evlerinin ısınmasını ve sanayimizin işleyişini engellemeye çalışmak, egemenliğimizi ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı ağır bir şekilde ihlal etmek demektir." ifadelerini kullandı.

Macaristan dün Rus enerji şirketi Gazprom ile 15 yıllık doğal gaz alım anlaşması imzalamış, Ukrayna ise anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağı açıklamıştı.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Macaristan, egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Ukrayna'ya tepki gösterdi - Haberler
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