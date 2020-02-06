Macaristan, düzensiz göçmenlerin girişini engellemek için sınır kapısını kapattı

06.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:24

Batı Avrupa'ya geçmek isteyen yaklaşık 500 düzensiz göçmenin Sırbistan'dan Macaristan sınırına gelmesi üzerine Macaristan, Sırbistan ile ortak sınır kapısını kapattı.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberinde, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 500 kişilik düzensiz göçmen grubunun, Sırbistan-Macaristan sınır kapısı olan Kelebia-Tompa'ya geldiği belirtildi.

Batı Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin, çiçeklerle Macar yetkililerin sınır kapısını açmasını beklediği ifade edildi.

Macaristan'ın Bacs-Kiskun Bölgesi Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Kelebia-Tompa sınır kapısında çok sayıda düzensiz göçmen nedeniyle sınır kapısının kapatıldığı bildirildi.

Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA