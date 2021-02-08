Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile basın açıklaması yaptı: (2)

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Macar-Türk sağlık sektöründeki iş birliği, amiral gemi haline gelecektir." dedi.

Szijjarto ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla düzenlenen program kapsamındaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde yeni bir dönemin başladığını belirten Szijjarto, bu dönemin en büyük göstergesinin kapasitelerin kullanılmasındaki küresel yarış olduğuna dikkati çekti.

Szijjarto, ülkesinin de vasıflı çalışanlarıyla bu yarışa girdiğini vurgulayarak, "Şunu cesurca söyleyebiliriz, yeni ekonomi döneminde Macaristan, kazananlar arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki Macar firmaların uluslararası alanda genişlemesi için destek sunduklarını dile getiren Szijjarto, Macar hükümetinin bu firmalar için büyük bir destek paketi açıkladığını söyledi.

Bakan Szijjarto, bu bağlamda 28 Macar firmasının yurt dışındaki yatırımlarına destek verdiklerine işaret etti.

Bu firmaların ürünlerinin dünyanın en uzak köşelerine ulaştığını anlatan Szijjarto, dış piyasadaki bu başarıların Macar ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Macar Bakandan, sağlık alanındaki iş birliği için Türk yetkililere teşekkür

Bugün Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Türkiye'deki yatırımları dolayısıyla Türk yetkililerle bir araya geldiklerini belirten Szijjarto, bu firmanın Avrupa'da yeni tür tedavi cihazları üretiminde yer aldığını bildirdi.

Medicor firmasının Ankara'da ASO 2. OSB'de yatırımıyla kapasitesini daha da artıracağına işaret eden Szijjarto, Orta Doğu, Afrika ve Asya piyasalarındaki yerel ihtiyaçlara göre ürünlerini sunacağını belirtti.

Szijjarto, "Medicor'un yatırımlarından sonra sağlık ekonomisinde yeni yatırımlar olacaktır." dedi.

Bakan Varank'ın daveti için de teşekkür eden Szijjarto, sağlık alanında sergilenen bu iş birliği için Türk yetkililere teşekkür etti.

Szijjarto, "Macar-Türk sağlık sektöründeki iş birliği, amiral gemi haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci