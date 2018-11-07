Macaristan'dan Verhofstadt'e Tepki

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt'ın, Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürdüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlatmasına tepki gösterdi.

Hükümet Sözcüsü Kovacs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Verhofstadt ve liberal dostlarının, Macaristan'ın göçmenleri kabul etmemesinden dolayı Macaristan'a saldırdığını iddia etti.

Verhofstadt ve liberal dostlarının, Avrupa'yı göçmenlerla dolu bir kıtaya, Macaristan'ı ise göçmenler dolu bir ülkeye çevirmek istediğini öne süren Kovacs, "Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği'ni (AB) ve Macaristan'ı göçmenler ülkesine çevirmek istiyor. Macaristan hükümeti bu konudaki duruşunu değiştirmeyecek. Macarlar birçok defa göçmen ülkesi olmak istemediğini açıkça belirtti." diye konuştu.

Verhofstadt, Macaristan'da liberal demokrasinin tehlikede olduğunu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürerek Orban karşıtı reklam kampanyası başlatmıştı.

Macaristan hakkındaki iddialar

AB değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen ve Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısının yapıldığı rapor, 12 Eylül'de AP'de oylanarak kabul edilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB değerlerine saygı göstermemesini" gerekçe göstererek Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) EPP'den atılmasını teklif etmişti.