Macaristan'dan Ukrayna'ya Destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleyeceğini söyledi.

Bakan Szijjarto, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna'da yaklaşık 150 bin Macarın yaşadığını, tüm komşu ülkelerde sükunet ve istikrarın hakim olmasını istediklerini belirten Szijjarto, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunun çözüm yolundan uzaklaşmasının Macaristan için kötü bir haber olduğunu söyledi.

Szijjarto, "Macaristan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamıyla destekliyor. Bu, her zaman Macar dış politikasının duruşuydu ve bu duruş gelecekte de aynı şekilde devam edecek." dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin sadece görüşmelerle hallolabileceğini kaydeden Szijjarto, ülkesinin bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin, Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.