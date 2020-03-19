Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı - Haber
Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Türkiye, Politika

Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telekonferansla görüştü.

19.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:44
Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telekonferansla görüştü. Görüşmenin ardından Macar Bakan Szijjarto basın toplantısı düzenledi. Szijjarto toplantıda sığınmacılara yönelik, "AB ve Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir telekonferans yaptığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto'yla video konferansla yaptığımız görüşmede; korona virüs salgınına karşı ortak mücadele, ikili ilişkilerimiz, Suriye, Libya ve AB konularını ele aldık" notunu düştü. Telekonferansın ardından Macar Bakan Szijjarto basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Szijjarto, AB'ye yönelen sığınmacı akınını Türkiye'nin durdurmasının beklenemeyeceğini belirterek, "AB ve Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken komedyenin ifadesi ortaya çıktı Haber
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken komedyenin ifadesi ortaya çıktı
Korona aşısıyla ilgili 'Başarımızı açıklayacağım' diyen Trump süre verdi Haber
Korona aşısıyla ilgili "Başarımızı açıklayacağım" diyen Trump süre verdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Ziya Selçuk Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı
Magazin Tom Hanks James Bond Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 20:47:52. #1.15#
title