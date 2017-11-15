Macaristan'dan Polonya'ya Destek

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Macaristan'dan sonra Polonya için de Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili yaptırımları resmen başlatabilecek bir tasarıyı oylayarak kabul etmesine tepki gösterdi.



Semjen, Macar hükümeti adına Macar Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin, Polonya'nın yanında durduğunu ve tasarının kabul edilmesinin söz konusu bile olamayacağını söyledi.



Söz konusu tasarıyı ihtiyaç halinde Macaristan'ın veto edeceğini de kaydeden Semjen, "AP'nin Polonya ile ilgili kararı utanç verici ve skandal. Macaristan bunu engelleyecek." ifadelerini kullandı.



Bugünkü AP Genel Kurulu'nda düzenlenen "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturumda, son dönemde Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında AB değerlerine uygun olmadığını savunulmuştu.



Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyi'ne, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7. maddeyi çalıştırması istenmişti.



AB Sözleşmesi'nin 7. maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması olmak üzere birçok hakların askıya alınmasını düzenliyor.



Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanının karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.



Bir üye ülke hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararı, AP tarihinde ikinci kez alınıyor. Bu yöndeki ilk prosedür daha önce mayıs ayında Macaristan için başlatılmıştı.