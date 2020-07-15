Macaristan'dan Kırgızistan'a solunum cihazı desteği
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Macaristan'dan Kırgızistan'a solunum cihazı desteği

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkesinin Kırgızistan'a solunum cihazı yardımında bulunduğunu açıkladı.

Macaristan'dan Kırgızistan'a solunum cihazı desteği
15.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:02

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkesinin Kırgızistan'a solunum cihazı yardımında bulunduğunu açıkladı.

Resmi ziyaret kapsamında Bişkek'te bulunan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, sağlık kapasitesi sınırlarına yaklaşan Kırgızistan'a yardımcı olmak için ülkesinin 20 solunum cihazı ulaştırdığını ifade etti.

Salgının başlangıç döneminde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Macaristan'ın yardımına koştuğunu hatırlatan Szijjarto, ülkesinin ise bugün zor durumda bulunan Kırgızistan'a yardım ettiğini söyledi.

Szijjarto, "Koronavirüs salgını döneminde ülkemiz zor durumdayken bize yardım eden ülkelere şimdi biz yardım ediyoruz. Bu kapsamda şimdi Kırgızistan'a solunum cihazı ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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