Macaristan'dan Karadağ'ın AB üyeliğine destek Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliğinin (AB) Karadağ ile üyelik konusunda son faslı da açması gerektiğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliğinin (AB) Karadağ ile üyelik konusunda son faslı da açması gerektiğini söyledi.

Szijjarto, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Facebook'tan açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin bir an önce AB'ye üye olmasını desteklediğini belirten Szijjarto, bunun ekonomik, stratejik ve güvenlik açısından AB için önemli olduğunu kaydetti.

Szijjarto, "AB, Karadağ ile üyelik konusunda son faslı da açmalı çünkü Karadağ bunu hak ediyor. 2025'te AB'nin yeni üyelerle genişlemesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA