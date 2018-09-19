Macaristan'dan İspanya'ya Tepki

Macaristan, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in Macaristan hakkındaki açıklamaları dolayısıyla İspanya'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in dün katıldığı bir forumda Macaristan hakkında saldırgan ve kaba ifadeler kullandığını ileri sürerek, bu konuda İspanya'nın Budapeşte Büyükelçisi Anunciada Fernandez de Cordova y Alonso Viguera'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanını "aşırı solcu" olarak tanımlayan ve iki ülke arasında fikir ayrılıklarının normal olduğunu, bunun saygı çerçevesinde kalması gerektiğini belirten Magyar, "İspanya Dışişleri Bakanı, Macaristan'ın yanı sıra bölge ülkelerini, yabancı düşmanı, kuvvetler ayrılığı ve basın özgürlüğüne sahip olmamakla ve sözde demokrasi olmakla suçladı." diye konuştu.

Magyar, Macarların yabancı düşmanı olmadığını, Macaristan'da basının özgür olduğunu ve kuvvetler ayrılığının bulunduğunu savundu.

Magyar ayrıca, ülkesinin İspanya ile iyi ilişkiye sahip olduğunu, bu kapsamda İspanya Dışişleri Bakanının ekim sonunda Macaristan'ı ziyaret edeceğini söyledi.