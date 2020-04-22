Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl'de karantinaya alındı
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Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl'de karantinaya alındı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Macaristan'dan tahliye edilen 123 Türk vatandaşı, uçakla havayoluyla Bingöl'e getirilerek karantinaya alındı.

22.04.2020 01:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:32
Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl'de karantinaya alındı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Macaristan'dan tahliye edilen 123 Türk vatandaşı, uçakla havayoluyla Bingöl'e getirilerek karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk vatandaşlarının yurda getirilme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamanda Macaristan'da yaşayan 123 Türk vatandaşı, gece saatlerinde uçakla Bingöl'e getirildi. Bingöl'e havayoluyla getirilen Türk vatandaşları, havalimanındaki işlemlerin ardından kentteki yurtlara yerleştirildi. 

Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlara yerleştirilen 123 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

 


Kaynak: DHA

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