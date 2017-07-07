Macaristan'dan Bursalı Yatırımcılara Davet

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan'da Türk yatırımcılara önemli vergi destekleri ve teşvikler verildiğini, Bursalı firmaları yatırım yapmaya davet etti.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, oda hizmet binasında düzenlenen Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Magyar, Bursa iş dünyasına Macaristan'daki yatırım fırsatlarını anlattı.



Macaristan'ın 100 milyar avroluk ihracat hacmine sahip olduğunu belirten Magyar, "Dünyada birçok ülke yatırım için Macaristan'ı tercih ediyor. Çünkü vergi oranlarımız oldukça düşük. Lojistik ve coğrafi avantajlarımız var. Balkan ve doğu ülkeleri için geçiş noktasıyız." ifadesini kullandı.



Magyar, Türk yatırımcılara önemli destekler verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Macaristan'da verilen destek hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Türk yatırımcılar ülkemizde hoş karşılanıyor. Türkiye'den önemli firmalar Macaristan pazarına ciddi yatırımlar yaptı. Bazı firmalar yatırımlarını daha da geliştirmek istiyor. Bizler, Bursa'nın otomotiv, makine ve birçok sektördeki tecrübesini ve potansiyelini biliyoruz. Birçok alanda ortak yönlerimiz var. Bizim de en önemli sektörümüz otomotiv. Otomotiv sektörü olmasaydı bugün olduğumuz yerde bulunamazdık. Macaristan'da Türk yatırımcılara önemli vergi destekleri ve teşvikler veriliyor. Bursalı firmaları yatırım yapmaya ve işbirliklerini artırmaya ve davet ediyoruz."



"Bursalı firmalar, mutlaka Macaristan'da olmalı"



DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da Macaristan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel anlamda ortak değerlere sahip olduğuna dikkati çekti. Polat, şunları kaydetti:



"Macaristan ile Türkiye arasında bağlar oldukça kuvvetli. Tarihin derinliklerine indiğimiz zaman Macaristan halkının bizim soydaşlarımız olduğunu göreceksiniz. Türk halkına yönelik büyük bir yakınlık ve sevgi var. Macaristan, Avrupa'nın merkezinde olması sebebiyle Türkiye için stratejik bir ülke. Macaristan, bugün Avrupa'da tüm konularda Türkiye'ye kayıtsız şartsız tek destek veren bir ülke. Özel sektör olarak Avrupa'daki şirketlerle işbirliğini artırmamız lazım. Macaristan, bu açıdan önemli. Türk firmalarına Macaristan hükümeti ciddi destekler veriyor. Bursalı firmalar, mutlaka Macaristan'da olmalı."



BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Bursa ekonomisi için Macaristan pazarının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bursa'dan Macaristan'a 2016'da 173 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın ilk yarısında ihracat, 75 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bursalı 263 firma da Macaristan ile ticaret yapıyor. Bursa ile Macaristan arasındaki ticaret köprüleri her geçen gün gelişiyor. Mutlaka bu potansiyeli ve güç birliğini artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Seminere, Macaristan Başkonsolosu Balazs Hendrich ile BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da katıldı.