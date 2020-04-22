Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan 123 Türk vatandaşı uçakla Bingöl'e getirildi.

Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi

BİNGÖL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan 123 Türk vatandaşı uçakla Bingöl'e getirildi. Vatandaşlar gerekli işlemler sonrasında havalimanından otobüslere alınarak, önceden hazır hale getirilen yurda yerleştirildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında salgın sonrası bulundukları ülkede kalan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Bu kapsamda da Macaristan üzerinden Bingöl'e 123 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla getirildi. Bingöl Havalimanına inen uçaktan alınan 123 kişinin gerekli sağlık tedbirleri alınarak kontrolleri yapıldı. Valizleri de dezenfekte edilerek hazır bekletilen otobüslere alınan yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürülerek yerleşmeleri sağlandı.

Kaynak: İHA