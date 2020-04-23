Macaristan'dan Bingöl'e getirilen Türk vatandaşlarından teşekkür mesajı Macaristan'dan Bingöl'e getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinada kaldıkları yurtta hazırladıkları video ile teşekkür ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla 59 ülkeden...

Macaristan'dan Bingöl'e getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinada kaldıkları yurtta hazırladıkları video ile teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilen 123 Türk'ün karantina süreçleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, hazırladıkları video klip ile vatandaşların 23 Nisan Bayramını kutladı

Vatandaşlar, videoda ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Bingöl halkına da teşekkür etti.

Kaynak: AA