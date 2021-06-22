Macaristan'dan Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği desteği

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme konusunda adım atmadığı takdirde Batı Balkan ülkelerini kaybedebileceğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme konusunda adım atmadığı takdirde Batı Balkan ülkelerini kaybedebileceğini söyledi.

Szijjarto, AB'nin genişlemesi konusuna büyük önem verdiklerini, Batı Balkan bölgesinde AB'nin tek güç olmadığını, farklı ülkelerin de burada gücünü artırmaya çalıştığını kaydetti.

AB'nin Batı Balkan ülkelerine ihtiyacı olduğuna ve bölge ülkelerinin AB'ye üyeliği konusunda hızlı davranılması gerektiğine işaret eden Szijjarto, "AB harekete geçmezse bölgeyi kaybedebilir. Macaristan, AB'nin İngiltere'den sonra Batı Balkanlar'ı da kaybetmesini istemiyor." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin entegrasyon konusunda ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Szijjarto, AB'nin bir an önce Sırbistan ve Karadağ ile üyelik sürecini hızlandırması, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile de üyelik sürecini başlatması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz