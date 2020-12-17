Macaristan'dan Batı Balkan ülkelerine "AB üyeliği desteği"
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Macaristan'dan Batı Balkan ülkelerine "AB üyeliği desteği"

17.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:52
Macaristan'dan Batı Balkan ülkelerine

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerini güçlü şekilde desteklediğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerini güçlü şekilde desteklediğini bildirdi.

Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Batı Balkan bölgesinin güvenliğinin ve istikrarının, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları açısından önemli olduğunu söyledi.

Batı Balkan bölgesinde meydana gelen olayların Macaristan'ı ciddi şekilde etkilediğine değinen Szijjarto, "Macaristan bu yüzden tüm gücü ve kapasitesiyle Batı Balkan ülkelerinin Avro-Atlantik entegrasyonunu destekliyor." dedi.

Szijjarto, bölge ülkelerinden Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine alındığını ama AB üyeliğinde ilerleme sağlanamamasının üzüntü verici olduğuna işaret ederek, "Macaristan, Brüksel'de AB'nin Batı Balkan bölgesiyle entegrasyonu hızlandırmasını kararlı şekilde temsil ediyor. Bu sadece Macaristan için değil tüm AB için önemli. Eğer entegrasyon süreci hızlanmazsa o zaman bölgede başka biri bu boşluğu dolduracak." diye konuştu.

Macaristan'a verdiği destekten dolayı teşekkür

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani de Macaristan'ın AB entegrasyonu konusunda ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ülkesinin AB üyeliği dışında başka bir alternatif düşünmediğini ve bu bunu elde etmek için gerekli tüm adımları atacağını belirten Osmani, Bulgaristan'ın ülkesinin AB üyeliğine destek vermemesi nedeniyle üzüntü duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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