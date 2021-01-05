Macaristan'dan Avrupa Adalet Divanının helal-koşer kesim yasağı kararına tepki
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Macaristan'dan Avrupa Adalet Divanının helal-koşer kesim yasağı kararına tepki

05.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:38
Macaristan'dan Avrupa Adalet Divanının helal-koşer kesim yasağı kararına tepki

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Adalet Divanının dini usullerle hayvan kesimi yasağıyla ilgili verdiği kararı din özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Adalet Divanının dini usullerle hayvan kesimi yasağıyla ilgili verdiği kararı din özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Orban'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanının kararı ile ilgili Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog'a mektup yazdığı ve karara tepki gösterdiği kaydedildi.

Mektubunda, AB mahkemesi kararının çok derin hayal kırıklığı yarattığını belirten Orban, "(Mahkemenin yasak kararı) Din özgürlüğüne, Yahudi-Hristiyan mirası ve AB'de yaşayan Yahudi toplumlarına karşı saldırıdır. Avrupa, din özgürlüğünü sağlamalı ve Yahudi-Hristiyan mirasına sahip çıkmalı." ifadesini kullandı.

Avrupa Adalet Divanı, 17 Aralık'ta verdiği kararda, Belçika'da uygulanan dini usullerle hayvan kesimi yasağının uygun olduğunu belirtmişti.

Müslümanların "helal", Musevilerin ise "koşer" olarak adlandırdığı standarda göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mani teşkil ederek Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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