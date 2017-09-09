Macaristan'dan Almanya'ya "Ab Fonu" Tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın, Macaristan'ın sığınmacı krizindeki tutumunu sürdürmesi durumunda ülkeye verilen Avrupa Birliği (AB) fonlarının kesilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.



Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın sığınmacı kotası davasında verdiği kararın Macaristan'ı hiçbir şeye zorlamadığını, ülkesinin zorunlu kotaya karşı çıkmaya devam ettiğini belirten Szijjarto, "Yapılan anlaşmalar kapsamında Macaristan'a verilen AB fonlarını yasa dışı göçe bağlamak sinsice bir davranış. Ayrıca Macaristan'a gelen AB kaynaklarının ciddi bir bölümünden Batı şirketleri, örneğin Alman şirketleri faydalanıyor." diye konuştu.



Macaristan'ın kendi bütçesinden Schengen sınırlarını koruduğunu da savunan Szijjarto, "Ayrıca şu gerçeği de unutmayalım ki, AB ülkelerinin kota kapsamında verdikleri sözün sadece yüzde 25'ini yerine getirirken bu konuda Macaristan'ı hesaba çekmek iki yüzlülüktür." dedi.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Slovakya ve Macaristan'ın, AB'nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı 6 Eylül'de karara bağlamış, "sığınmacıların geçici süreliğine zorunlu olarak üye ülkeler arasında dağıtımına karşı açtığı davayı reddettiğini" bildirmişti.



Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ile Yunanistan'a ulaşan ve korunmaya muhtaç 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında iki sene içerisinde dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyi'nin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.



Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanı'na AB Konseyi'nin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.



İtalya ve Yunanistan'dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 294 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiçbirini kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.