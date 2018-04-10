Macaristan'dan Agit'e Tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinde hafta sonu düzenlenen genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiği" şeklinde açıklama yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, TV2 kanalına yaptığı açıklamada, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake'nin, "Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen, korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı." açıklamasını eleştirdi.

Macaristan hakkındaki kararların ne Birleşmiş Milletleri (BM) ne de AGİT tarafından alınmadığını, bilakis Macarlar tarafından verildiğini kaydeden Szijjarto, "AGİT'in seçim kampanyasını siyasi açıdan değerlendirmeye hiçbir şekilde hakkı ve ehliyeti yok." diye konuştu.

AGİT'in hükümete yakın medyanın ağırlığından söz ettiğini ama seçim günü internetteki siyasi haberlerin yüzde 90'ının Viktor Orban hükümetinin yenildiği şeklinde yayımlandığını öne süren Szijjarto, AGİT'in daha iyi tercüman bulması gerektiğini savundu.

Fidesz-KDNP koalisyonu, oyların yüzde 48'ini aldı

Seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48'ini, Jobbik yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 12'sini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 6'sını, Demokratik Koalisyonu (DK) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Seçimin ana konusu sığınmacılar ve İslam

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanlar'ın oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere, birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.