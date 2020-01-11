Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.
11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için çağrı yaptı.
Szijjarto, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com