Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı
Haberler » Dünya » Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı - Haberler

Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'nin (AB) 'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için çağrı yaptı.


Szijjarto, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler