Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için çağrı yaptı.



Szijjarto, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle