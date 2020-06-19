Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması
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Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticari konularda Türkiye ile anlaşma sağlaması için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması
19.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:41

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticari konularda Türkiye ile anlaşma sağlaması için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Bakan Szijjarto, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Türk hükümetine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki en zor döneminde gerekli malzeme tedarikine izin verdiği için müteşekkir olduklarını belirtti.

Türkiye ve AB arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hem Macaristan hem de Türkiye'nin ulusal çıkarına olduğunu kaydeden Szijjarto, "Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ticari konularda mutabakata varması ve yeni gümrük vergilerinin getirilmemesi için girişimlerde bulunacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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