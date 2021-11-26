Macaristan'da "Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri" kapsamında konser düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Batthyany Lajos Vakfı tarafından, "Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri" kapsamında düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Batthyany Lajos Vakfı binasındaki etkinlikte, Yunus Emre şiirleri ve Yunus Emre ile aynı dönemlerde yaşayan Avrupalı şair ve ozanların eserlerinin Türkçe ve Macarca olarak icra edildiği bir konser düzenlendi.

YEE Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, bağlama sanatçısı Erdal Şalıkoğlu, Macar sanatçılar Csörsz Rumen Istvan ve Miqueu Montanaro konser verdi.

Konserde, "Gelin Tanış Olalım", "Aşkın Aldın Benden Beni", "Dervişlik Baştadır", "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" gibi Yunus Emre'nin birçok eseri okundu.

Etkinlikte, Balint Balassi, Bernart de Ventadorn, Albertet de Sisteron, Marcabru de Gascogne gibi döneminde Macaristan ve diğer coğrafyalarda yaşamış önemli ozan ve şairlerin eserleri seslendirildi.

Konserde ayrıca, 2015 yılında vefat eden, Yunus Emre'nin şiirlerini ilk defa 1990'lı yıllarda Türkçe ve Macarca olarak bir albümde seslendiren Türk halk müziği uzmanı ve Türk dostu Kobzos Kiss Tamas da anıldı.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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