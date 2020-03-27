Macaristan'da ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi Macaristan Başbakanı Viktor Orban, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Korona virüs salgını dünya geneline hızla yayılmaya devam ederken, salgına karşı alınan önlemler de sıkılaştırılmaya devam ediyor. Macaristan'da ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Başbakan Viktor Orban tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla 28 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği duyuruldu. Başbakan Orban getirilen kısıtlamanın, normal oranının yüzde 10'una düşen ancak daha da düşmesi gereken sosyal temasların sayısını azaltmak için getirildiğini ifade etti.

Macaristan'da korona virüs vaka sayısı 300'e yükselirken, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA