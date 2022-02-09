Macaristan'da "Türkiye Bursları" programı tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de öğrenim görmek isteyen öğrenci ve araştırmacılara yönelik "Türkiye Bursları" programının tanıtımı kapsamında Macaristan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Yusuf, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Szeged Üniversitesi, Uluslararası Kamu Üniversitesi ve Avicenna Enstitüsü yetkililerinin yanı sıra Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel ile görüştü.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) Budapeşte binasında, YEE Budapeşte Müdürü Mustafa Aydoğdu, Budapeşte Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hilal Kaya, Maarif Macaristan ülke Temsilcisi Mustafa Dillioğlu ve Türk Devletler Teşkilatı Macaristan Ofisi Proje Yöneticisi Ali Kılıçarslan Topuz ile bir araya geldi.

"Eğitim alanında tek taraflı bir öğrenci hareketliliği var"

Macaristan'da temasları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf, Türkiye'nin Macaristan'la tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğunu, iki ülkenin özellikle son yıllarda siyasi anlamda da yakınlaştığını, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının sadece Türkiye'yle değil tüm Türk coğrafyasıyla da siyasi ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunu söyledi.

Yusuf, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin eğitim ve kültür alanına yeterince yansımadığını düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında tek taraflı bir öğrenci hareketliliği var. Türkiye'den çok sayıda öğrenci Macaristan'a eğitim almak için geliyor. Türkiye'nin uyguladığı YTB burslarını 160'ın üstünde ülkeden 4 binden fazla öğrenci alırken, Macaristan gibi siyasi ve kültürel anlamda yakın bir ülkeden Türkiye'ye yok denecek kadar az sayıda öğrenci burslu okumak üzere geliyor."

YTB'nin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra akademisyenlere yönelik programlarının olduğunu aktaran Yusuf, bu kapsamda daha fazla Macar öğrenci ve akademisyenin ilgi göstermesini arzu ettiklerini, bu kapsamda da çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.