Macaristan'da Tika Kupası Güreş Turnuvası

Macaristan'da, Macaristan ve Türkiye için ortak değere sahip bir spor dalı olan ata sporu güreşin desteklenmesi amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) adının verildiği güreş turnuvası düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dunakeszi kentinde düzenlenen ve büyük ilgi gören TİKA Kupası Öğrenci ve Genç Yaş Grubu Kız Ulusal Güreş Turnuvası'na 80 takımdan 153 sporcu katıldı.

Dunakeszi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış konuşmasını yapan TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı, yaklaşık 2 ay önce görevi devraldığı TİKA Macaristan Ofisinde kendisiyle başlayan dönemdeki ilk destek projesinin, spora ve özellikle kadın sporcuların yarışacakları böyle bir organizasyona yönelik olmasının mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Dağlı, "Spora ve sporcuya katkının aynı zamanda geleceğin sağlıklı nesillerinin hazırlığına da katkı olduğunu düşünerek, bu turnuvada mücadele edecek bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Dostluğun gerçek kazanan olacağı bir turnuva olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çocukların ve gençlerin öz güven sahibi, sosyal iletişimi gelişmiş, güçlü bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması doğrultusunda, 1976 yılından itibaren profesyonel olarak faaliyetlerini sürdüren Macaristan Güreş Federasyonuna bağlı Köbanya Spor Kulübü Güreş ve Sumo Bölümünün antrenman ve kondisyon çalışmaları ile yarışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemeleri de TİKA tarafından temin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA