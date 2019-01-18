Macaristan'da "Terör" Suçundan 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırılan Suriyeli

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polisle düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp "terör" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H, Macaristan Başbakanlık Ofisi'ne tazminat davası açtı.

Başkent Budapeşte'deki duruşmaya katılan Ahmed H, mahkemede Başbakanlık Ofisi'nce 2017'de ülke genelinde başlatılan kampanyada hakkında o dönem herhangi bir mahkumiyet kararı verilmemesine rağmen polislere taş atma suçundan mahkum edilmiş gibi gösterildiğini söyledi.

Kampanyanın ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştığını ve kişisel haklarının ihlal edildiğini belirten Ahmed H, Başbakanlık Ofisi'nden 8 milyon Macar forinti (yaklaşık 150 bin lira) tazminat talep etti.

Kendisine karşı planlı propaganda yürütüldüğünü ifade eden Ahmed H, "Bir hukuk devletinde böyle bir şey olamaz." dedi.

Macar hükümetince 2 yıl önce ülke genelinde başlatılan Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros karşıtı kampanyada, "Başka bir Soros organizasyonu Amnesty International da Macar sınırını koruyan polislere taşla saldıran ve bu yüzden mahkum edilen Ahmed H'nin birçok defa serbest bırakılmasını talep etti." ifadeleri yer almıştı.

Olayın geçmişi

Macaristan ile Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda 16 Eylül 2015'te Macaristan'ın açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisiyle sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

Davanın 2016'da görülen duruşmasında sanığın, polisleri, sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafonla seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 20 Eylül 2018'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet H'nin bunun yanı sıra 10 yıl süreyle Macaristan'a girişi de yasaklanmıştı.

Mahkemeden 11 Ocak'ta yapılan açıklamada, 5 yıllık hapis cezasının 3'te 2'lik kısmını dolduran Suriyeli Ahmed H'nin şartlı olarak 19 Ocak'ta tahliye edileceği ve sınır dışı edileceği bildirilmişti.

AB ve ABD, Ahmed H'nin terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermişti.

Kaynak: AA