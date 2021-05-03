Macaristan'da tahliyesinin ardından yeniden cezaevine girmek isteyen kişi soygun girişiminde bulundu
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Macaristan'da tahliyesinin ardından yeniden cezaevine girmek isteyen kişi soygun girişiminde bulundu

Macaristan'da tahliyesinin ardından yeniden cezaevine girmek isteyen kişi soygun girişiminde bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'da 3 gün önce cezaevinden tahliye edilen 61 yaşındaki kişi, tekrar cezaevine girebilmek için sebze soyacağı ile soygun girişiminde bulundu.

Macaristan'da 3 gün önce cezaevinden tahliye edilen 61 yaşındaki kişi, tekrar cezaevine girebilmek için sebze soyacağı ile soygun girişiminde bulundu.

Györ-Moson- Sopron Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin hapishaneden çıktıktan 3 gün sonra tekrar cezaevine girebilmek için soygun girişiminde bulunduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin sebze soyacağı ile temizlik ürünleri satan bir iş yerine girdiği ve "Bu bir soygundur, parayı verin ve panik butonuna basın." dediği ve polisleri beklediği belirtildi.

Soygun girişiminin ardından gözaltına alınan şüphelinin, daha önce şiddet suçundan sabıkası olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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