Macaristan'da Seçimleri Fidesz-Kdnp Koalisyonu Kazandı
Macaristan'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.
Macaristan'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.
Oyların yüzde 74'ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, anamuhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11'ini aldı.
Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti.