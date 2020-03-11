Macaristan'da savaş suçu zanlısı yakalandı Kosova'nın, savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı kişi Macaristan'da yakalandı.

Kosova'nın, savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı kişi Macaristan'da yakalandı.

Budapeşte Mahkemesi tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, Sırp bir erkeğin, 1999'daki Kosova savaşı döneminde halka yönelik savaş suçu işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kosova makamlarının, zanlı hakkında, Temmuz 1999'da Kosova'nın Vidanje kentinde 8 aylık hamile bir kadını dövüp tecavüz ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkardığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca gözaltında bulunan şüphelinin iade işlemlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA