Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
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Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirildi.

Macaristan'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararnamede, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve hastaların güvenliğini sağlamak için sağlık personeline zorunlu aşı uygulaması getirildiği belirtildi.

Macaristan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Aralık 2020'den bu yana devam eden aşılama kampanyasına sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun katıldığı ama çok az bir kısmının hala aşı olmadığı kaydedildi.

Sağlık çalışanlarına aşı olma çağrısı yapılan açıklamada; hastane, ambulans, eczane ve özel sağlık merkezleri çalışanları da dahil henüz aşı olmayan tüm sağlık personeline aşı olma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aşı olmayan sağlık çalışanlarının en geç 1 Eylül'e kadar birinci doz aşıyı yaptırmaları gerektiği, aksi takdirde iş sözleşmesinin feshedileceği vurgulandı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 64 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 809 bin 491'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artışla 30 bin 26'ya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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