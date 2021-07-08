Macaristan'da rekor sıcaklık
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Macaristan'da rekor sıcaklık

Macaristan'da rekor sıcaklık
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Macaristan'da 40,2 dereceyle rekor sıcaklık ölçüldü.

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Macaristan'da 40,2 dereceyle rekor sıcaklık ölçüldü.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin birçok noktasında hava sıcaklığının 33 ile 40 derece arasında seyrettiği belirtildi.

2015 yılında ülkenin Budakalasz kentinde 39,3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın bugün Adony kentinde yaklaşık 1 derecelik artışla 40,2 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.

Ülkenin birçok kentinde sıcaklıkların mevsim normalleri üstünde seyrettiği kaydedilen açıklamada, Simontornya, Szunyog, Fehervarcsurgo, Gyal, Kiskunhalas ve Paks kentlerinde en yüksek sıcaklıkların 39 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

Sıcak havanın yarın da etkisini sürdüreceği açıklandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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