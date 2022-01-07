Macaristan'da polis, göçmen taşıyan kamyoneti ateş ederek durdurdu - Haberler
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Macaristan'da polis, göçmen taşıyan kamyoneti ateş ederek durdurdu

Macaristan'da polis, göçmen taşıyan kamyoneti ateş ederek durdurdu
AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'da, "dur" ihtarına uymayan ve polis tarafından ateş edilerek durdurulan araçtan 30 düzensiz göçmen çıktı.

Macaristan'da, "dur" ihtarına uymayan ve polis tarafından ateş edilerek durdurulan araçtan 30 düzensiz göçmen çıktı.

Györ-Sopron Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Macaristan- Avusturya sınırı yakınlarında Macar polisinin şüphe üzerine bir kamyonete "dur" ikazında bulunduğunu ama kamyonet şoförünün aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kamyonete polis tarafından ateş edildiği ama kimsenin yaralanmadığı aktarılan açıklamada, kamyonetin Avusturya'ya geçtiği ama birkaç yüz metre sonra durduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Avusturya polisinin kamyonet şoförünü ve 30 düzensiz göçmeni yakaladığı kaydedildi.

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AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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