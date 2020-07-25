Macaristan'da "özgür basın" protestosu
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Macaristan'da "özgür basın" protestosu

Macaristan'da iktidarın, ülkenin en çok okunan haber sitesine müdahale ettiğini ve onu ele geçirmeye çalıştığını savunan binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Macaristan'da
25.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:58

Macaristan'da iktidarın, ülkenin en çok okunan haber sitesine müdahale ettiğini ve onu ele geçirmeye çalıştığını savunan binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Başkent Budapeşte'de Momentum Partisi tarafından düzenlenen gösteride, hükümetin özgür basına müdahale ettiğini savunan binlerce kişi, haber sitesi Index'in binasından Başbakanlığa yürüdü.

Gösteride, ülkede en çok takip edilen haber sitesi index.hu'nun iktidara yakın kişiler tarafından satın alındıktan sonra baş editörü ve yardımcılarının görevden alındığı, bu duruma tepki gösteren 80'in üzerinde çalışanın istifa ettiği belirtildi.

Andras Fekete Györ, gösteride yaptığı konuşmada, Başbakan Viktor Orban'ın müdahelesi sonucu index.hu çalışanlarının işsiz kaldığını söyledi.

Györ, "Ben özgür basının, dengeli kamu medyasının, bağımsız Bilimler Akademisinin, CEU'nun ve Index'in olduğu cesur Macaristan'ı inşa etmek istiyorum." dedi.

Binlerce kişinin katıldığı eylemde, Demokratik Koalisyonu, Yeşiller Partisi, Jobbik, Macaristan için Diyalog partilerinin bayrakları taşındı.

Kaynak: AA

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