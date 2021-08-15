Macaristan'da otobüs kazası: 8 ölü, 48 yaralı
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Macaristan'da otobüs kazası: 8 ölü, 48 yaralı

Macaristan'da otobüs kazası: 8 ölü, 48 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Macaristan'da meydana gelen otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Macaristan'da meydana gelen otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki M7 otoyolunda bir yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. 50'den fazla yolcusu bulunan otobüs, otoyoldaki bariyerleri aşarak üst geçidin direğine çarptı. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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