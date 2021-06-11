Macaristan'da Orta Asya Halk Sanatları sergisi açıldı

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi tarafından Orta Asya halklarına ait el sanatları sergisi düzenledi.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi tarafından Orta Asya halklarına ait el sanatları sergisi düzenledi.

Budapeşte YEE binasında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Orta Asya halklarının kullandığı kilim ve keçe dokuma, çömlekçilik, ahşap işleme ve oyma tekniğini yakından inceleme ve deneme fırsatı buldu.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun aradan sonra enstitüde yüz yüze etkinlik düzenleme fırsatından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Abdikoğlu, katılımcıların, Orta Asya halklarının kullandığı birçok sanatı hem yakından görme hem de enstitü bahçesinde Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi ile ortak kurulan tezgahlarda bunları deneme fırsatı bulduğunu belirtti.

Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi'nin hem Macaristan'da hem de uluslararası etkinliklerde yer aldığını vurgulayan Abdikoğlu, öğrencilerin sanatlarında özellikle keçe ve kilim işlemesinde Türk motiflerini kullandığını söyledi.

Abdikoğlu ayrıca, enstitü binasındaki serginin 1 hafta ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz