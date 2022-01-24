Macaristan'da Kovid-19 vakaları artıyor

Kovid-19 salgınının beşinci dalgasının etkili olduğu Macaristan'da son 3 günde 39 bin 928 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 salgınının beşinci dalgasının etkili olduğu Macaristan'da son 3 günde 39 bin 928 yeni vaka tespit edildi.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 39 bin 928 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 441 bin 385'e ulaştı.

Ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 122 artarak 40 bin 944'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 921 hastanın hastanede tedavi gördüğü, 176 kişinin ise solunum cihazına bağlı olduğu Macaristan'da 25 bin 782 kişi karantina bulunuyor.

9,7 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 6 milyon 342 bin kişiye birinci doz, 6 milyon 80 bin kişiye ikinci doz, 3 milyon 554 bin kişiye ise üçüncü doz aşı uygulandı.

Ülkede, 3. dozu olduktan sonra 4 ay geçen herkes 4. doz aşı için randevu alabiliyor.