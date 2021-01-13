Macaristan'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Macaristan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan testlerde 3 kişide Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan İngiltere kaynaklı türüne rastlandığını bildirdi.

Bazı komşu ülkelerde de benzer vakaların görüldüğüne dikkati çeken Müller, virüsün mutasyona uğrayan türünün yüzde 50 ile 70 kat daha hızlı şekilde bulaştığını ifade etti.

Müller, Macaristan'da 11 Ocak'a kadar 78 bin 579 sağlık çalışanı ve bakımevi sakinine aşı uygulandığı bilgisini de paylaştı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1358 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 345 bin 710'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 artışla 10 bin 948'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz