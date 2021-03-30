Macaristan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyonu geçti
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Macaristan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyonu geçti

Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Macaristan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyonu geçti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı.

Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "2 milyon vatandaşımız aşılandı. Bir adım daha ilerideyiz." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 4 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 645 bin 733'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 274 artarak 20 bin 435'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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