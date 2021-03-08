Macaristan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti
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Macaristan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti

08.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:58
Macaristan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 1 milyonu geçtiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 1 milyonu geçtiğini söyledi.

Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'da bugüne kadar 1 milyon 2 bin 714 kişiye aşı uygulandığını ve bu rakamın Avrupa Birliği (AB) ortalamasının çok üstünde olduğunu kaydetti.

Ülkesinin, aşılama konusunda Almanya ve Avusturya gibi ciddi ve prestijli ülkeleri geride bıraktığını belirten Orban, aşılamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 2 bin 696 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 468 bin 713'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 115 artarak 15 bin 988'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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